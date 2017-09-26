Bingöl’de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklanırken, 59 kilo esrar ve 5 ecstasy hap ele geçirildi.

Valilik\'ten yapılan açıklamada, uyuşturucu madde tacirlerinin yakalanması ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde bulma konusunda eğitimli köpek eşliğinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan toplam 5 kişinin çıkarıldıkları mahkemede tutuklandığı, operasyonlarda 59 kilo 130 gram esrar maddesi ve 5 ecstasy hap ele geçirildiği belirtildi.



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