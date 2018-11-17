Bingöl'de uyuşturucu kullanılan 2 metruk yapı yıkıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL\'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen 2 metruk yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonunda Yeni Mahalle Mehmet Bilgin Sokak\'ta yan yana bulunan 2 metruk yapıda bazı kişilerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine 2 metruk yapı yıkıldı. Bingöl Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapıların yıkılması için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi;

\"Yeni Mahalle Mehmet Bilgin Sokak’ta yan yana iki metruk yapı tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkım gerçekleştirildi. Metruk yapılar yıkılarak madde kullanımının önlemi alınmıştır. Metruk yapılar ve kaçak yapılara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yüzlerce işgal kaldırıldı, metruk yapılar yıkıldı. İl genelinde madde kullanımını önlemek ve gençleri bu bataklıktan kurtarmak için kararlıkla mücadele edeceğiz. Madde kullanımını önleme noktasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Özellikle metruk yapılarda uyuşturucu kullanımı gören vatandaşlarımız belediye ve emniyet müdürlüğüne müracaatta bulunsun.\"

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