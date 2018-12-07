Bingöl'de üniversiteli gençler, hasta çocuklara masal okudu

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından düzenlenen, \'Bana masal oku\' projesi kapsamında üniversite öğrencileri, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara masal okudu.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi, hastane servislerinde yatarak tedavi gören çocuklar için \'Bana masal oku\' projesi başlattı. Proje kapsamında Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü öğrencileri, hastanede yatan çocuklara çeşitli masallar okuyup, eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oldu.

Hastane Sosyal Hizmet Uzmanı Yücel Fidan, çocukların tedavi sürecinde stresli ortamdan uzaklaşmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını belirterek, \"Bu proje ile çocuklarımız hastanenin stresli ortamından bir süre de olsa uzak tutulmaya çalışıldı. Çocuklarımızın mutlulukları yüzlerinden okundu. Projede emeği geçen genç arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz\" dedi.



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