T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de üniversiteli gençler, hasta çocuklara masal okudu

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından düzenlenen, 'Bana masal oku' projesi kapsamında üniversite öğrencileri, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara masal okudu

07 Aralık 2018 15:46

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından düzenlenen, \'Bana masal oku\' projesi kapsamında üniversite öğrencileri, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara masal okudu.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi, hastane servislerinde yatarak tedavi gören çocuklar için \'Bana masal oku\' projesi başlattı. Proje kapsamında Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Etkileşim Kulübü öğrencileri, hastanede yatan çocuklara çeşitli masallar okuyup, eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oldu.
Hastane Sosyal Hizmet Uzmanı Yücel Fidan, çocukların tedavi sürecinde stresli ortamdan uzaklaşmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını belirterek, \"Bu proje ile çocuklarımız hastanenin stresli ortamından bir süre de olsa uzak tutulmaya çalışıldı. Çocuklarımızın mutlulukları yüzlerinden okundu. Projede emeği geçen genç arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇBİNGÖL DHA BİNGÖL Kadın DoğumHastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet BirimiKadın DoğumProjeBingölSosyal HizmetEtkileşim KulübüHastane Sosyal Hizmet Uzmanı Yücel FidanProjedeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24