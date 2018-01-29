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Spor

Bingöl'de taraftar sahaya girince voleybol maçı yarıda kaldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde dün oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor voleybol maçı, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi

29 Ocak 2018 19:47

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde dün oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor voleybol maçı, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu\'nun 19\'uncu haftasında, Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu\'nda dün Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geldi. Misafir ekip karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazandı. İkinci setin başlamasıyla birlikte hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya girdi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevnespor oyuncuları soyunma odasına gitti. Karşılaşmayı yöneten hakemler maçı tatil etti.

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