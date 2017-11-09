Bingöl’de şirketlerin gecikme cezası siliniyor

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan kararla, tasfiye ve terk halinde bulunup, aidat borcu bulunan şirketlerin bir seferliğine cezalarının silinmesine karar verildi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Divanı 7 Kasım 2017 tarihinde yaptığı olağan toplantısında, aidat borcu olan, tasfiye ve terk halindeki şirketlerin bir seferliğine gecikme cezalarının silinmesine karar verdi. Meclis Divanı adına yapılan yazılı açıklamada, 5 BİN 174 sayılı Kanunun 77\'nci maddesi uyarınca ödemekle yükümlü oldukları aidatları ödemeyip haklarında gecikme cezası tahakkuk eden tasfiye ve terk halindeki şirketlerin biran evvel borçlarını yapılandırmak için başvurmaları gerektiği belirtildi. Tasfiye ve terk halinde bulunan şirketlerin en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde bu fırsattan yararlanılabileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Durumu tasfiye ve terk olan geçmiş yıllara ait aidat borçları bulunan üyelerimiz, hükmen temerrüt halinde kalmamaları için ilgili şirketlerin odamıza müracaat ederek aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde, bu borçlara ait gecikme zamları bir seferliğine silinecek. Ödemeler nakit veya kredi kartıyla doğrudan Odamızda yapılabileceği gibi banka yoluyla EFT veya havale şeklinde de yapılabilmektedir.\"

