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Bingöl'de silikozise bir kurban daha

Bingöl Karlıova'da yaşayan 29 yaşındaki silikozis hastası Halit Karabulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

22 Kasım 2014 23:01

Bingöl Karlıova'da yaşayan 29 yaşındaki silikozis hastası Halit Karabulak, dün gece fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karlıova'da Halit Karabulak ile birlikte silikozis hastalığından yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldi.

Kot taşlama işinde çalışanların yakalandığı silikozis hastalığının son kurbanı 29 yaşındaki Halit Karabulak oldu.

DHA'nın haberine göre, yakalandığı hastalık yüzünden 3 yıldır oksijen cihazına bağlı olarak Bingöl Karlıova'da yaşayan Halit Karabulak, dün gece yaşamını yitirdi. Evinde gece yarısı fenalaşması üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Karabulak'ın cenazesi sabah saatlerinde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Karlıova'ya doğru yola çıkarıldı.

Yakınları tarafında cenazesi alınan Karabulak, Karlıova ilçesine getirilerek sevenleri tarafında defnedildi. Karlıova ve bağlı bazı ilçelerde silikozis hastalığından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldi.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay, Toklular, Hasanova, Bahçe köyü ve merkez olmak üzere yaklaşık 300 Silikozis hastasını olduğu öğrenilirken; Silikozis hastası Saim Karakaya'nın da durumunun fenalaştığı ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

HDP Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, bu yılın Ramazan ayında Halit Karabulak'ı evinde ziyaret etmiş ve Silikozis hastalarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi vermişti.

 

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