Bingöl'de şeker toplmaya çıkan çocuklara akıl almaz işkence

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde, bayramın ilk günü mezarlığa şeker toplamaya giden 7 yaşındaki B.Y. ile kuzeni 10 yaşındaki A.Y., henüz kimliği belirlenemeyen 3 genç tarafından ellerindeki şekerler alındıktan sonra üzerlerinde para çıkmayınca, kemer ve dikenli çubuklarla dövülüp, vücutlarında sigara söndürüldü.

Adil Önal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, baygın halde bulunan çocuklar, hastanede tedavi edildikten sonra evlerine gönderilirken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bingöl’ün Genç İlçesi’nde bayramın ilk günü evlerinden şeker ve harçlık toplamak için çıkan B.Y. ile kuzeni A.Y.’ye Kupar Mezarlığı’na gitti. Burada mezar ziyareti yapanlardan şeker toplayan iki çocuğun önü, bir süre sonra 17- 18 yaşlarında oldukları belirtilen 3 genç tarafından kesildi. Çocukları mezarlığın yakınında bulunan koruluğa götüren 3 genç, burada topladıkları şekerleri ellerinden alıp, üzerlerindeki paraları istedi. Ancak çocukların üzerinden para çıkmayınca, iddiaya göre 3 saldırgan çocukları kemer ve dikenli çubukla dövdükten sonra vücutlarında sigara söndürdü. 3 saldırgan çocukları yarı baygın halde bırakıp kaçtı.

Çocuklar koruluktan sürünerek gidebildikleri yol kenarında bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, çocukları otomobiliyle Genç Devlet Hastanesi’ne götürürken, durum polise bildirildi. İlk müdahaleleri Genç’te yapılan B.Y., ile A.Y., daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuklar tedavilerinin ardından Genç’teki evlerine götürüldü.

Çocuklardan A.Y.’nin ağabeyi Mesut Y., yaşananlar karşısında şok geçirdiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Çocuklar bayramın birinci günü mezarlığa gidip orada şeker toplamak istemişler. Mezarlıkta kimsenin kalmadığı bir anda kim olduklarını bilmediğimiz 3 kişi, çocukları kandırmış. Çocukları sopalarla, belinden çıkardıkları kemerlerle, dikenli sopalarla dövmüşler. Bununla da yetinmeyip, vücutlarında sigara söndürmüşler. Bunları dövdükten sonra orada bırakıp gitmişler. Bunlar da kendi çabalarıyla mezarlığın aşağısına kadar sürünerek gelmişler. Yoldan geçen bir vatandaş görmüş. Arabasıyla hastaneye götürmüş. Şikayette bulunduk. İlçe emniyeti işin peşinde, saldırganları arıyorlar. Ama her hangi bir ipucu yok. Bunu yapanlar insan değil, insan kılığına girmiş varlık, hayvan bile diyemiyorum. Yapanların bulunmasını istiyoruz."

Polis, çocuklara işkence yapan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.