-BİNGÖL'DE ŞEHİT EDİLEN 33 ER ANILDI BİNGÖL (A.A) - 24.05.2011 - Bingöl'de, 24 Mayıs 1993 tarihinde birliklerine gittikleri sırada terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 er, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla düzenlenen törenlerle anıldı. Bingöl-Elazığ karayolunda 15 yıl önce şehit edilen 33 asker için merkeze bağlı Bilaloğlu köyündeki Anıttepe'de tören düzenlendi. Devlet Bakanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 18 yıl önce hunharca katledilen 33 şehidin hatırasını, ruhlarını şad etmek için toplandıklarını belirterek, başta 33 şehidin yakınlarına, Bingöl halkına, milletimize, ülkemize başsağlığı, şehitlerimize de rahmet diledi. Vatan için, millet için başlangıcından bugüne şehit olmuş, en büyük fedakarlığı yapmış olan tüm şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: ''18 yıl önce bugün bu menfur cinayetleri işleyenler, sadece bu 33 gencimizi, kardeşimizi katletmediler, aynı zamanda o kurşunlar Bingöl'e, ülkemizin huzuruna, barışına, kalkınmasına, gelişmesine, bütün insanlığa sıkılan kurşunlar. Masum bir insanı öldürmek, katletmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir, o cinayetleri işleyenlerin, onları bu yola teşvik edenlerin, bu menfur saldırıyı planlayan ve icra edenlerin boyunda bu utanç ve vahşet ebediyete kadar sallanacaktır. Bizler, hiçbir zaman bu yaşananları unutmayacağız ama bu yapılanlar bizi, milletimiz için, ülkemiz için halkımızın refahı, barışı, ilerlemesi, kalkınması, gelişmemesi için ülkemizin dünyada hakkettiği yeri alması için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda hiçbir şekilde engel olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hunharca cinayeti işlerse işlesinler biz halkımız için, milletimiz için doğru bildiğimiz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz.'' -''O GÜN BİNGÖL'ÜMÜZ İÇİN BİR KARA GÜN OLDU''- Şehit edilen 33 erin ailelerine de seslenen Yılmaz, ''Bu olaya tüm ülkemiz üzüldü. İnsan olan herkes üzüldü. En fazla Bingöllüler üzüldü. O gün Bingöl'ümüz için bir kara gün oldu. Bingöl isminin bu hadiseyle yan yana anılması, halen hepimizi derinden yaralıyor. Bingöllünün hiç dahili olmadığı halde, sadece buranın bir mekan olarak kullanılmasına rağmen, Bingöllü olarak bundan büyük üzüntü duyuyoruz'' diye konuştu. Bakan Yılmaz, Bingöl halkının geçmişten bugüne gösterdiği duruşla, maneviyatıyla milli değerlere bağlılığıyla, vatan sevgisiyle, her zaman doğrunun yanında olmayı bilmiş ve doğrunun arkasında kenetlenmiş bir halk olduğunu vurguladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer de 18 yıl önce, vatan toprağı uğruna şehit olan askerleri minnetle andıklarını ifade ederek, ''Şehitlerimizin kanlarıyla rengini alan al bayrağımız, gökyüzünde bizim azim ve kararlılığımızı, bağımsızlık ve hürriyetimizi temsil ederek, bizi gölgelediği sürece, hangi menfur hesaplar olursa olsun, bu ülkenin bu milletin, birlik ve gücüne küçücük bir zarar veremeyecektir'' dedi. Bingöl Şehit Aileleri ve Malulleri Derneği Başkanı Ziya Sözen de 24 Mayıs 1993 yılında savunmasız ve silahsız, birliklerine gönderilmek üzere Bingöl-Elazığ karayolundan geçerken hunharca katledilen 33 şehidi rahmetle andıklarını belirterek, ''Bu olayı, Bingöl halkının üzerine yıkmaya çalışması, terör örgütünün kurulduğu günden bu yana yaptığı en çirkin en kalleş olaylardan bir tanesidir'' diye konuştu. Bu arada, karadan ve havadan geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, 33 şehit askerin temsili mezarlarının bulunduğu alanda asker kıyafeti giymiş 33 çocuk asker dikkati çekti. Törene, Devlet Bakanı Yılmaz, Bingöl Valisi Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, 8. Kolordu Komutan Vekili Korgeneral Galip Mendi, 49. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ceran, Bingöl Şehit Aileleri ve Malulleri Derneği Başkanı Sözen, diğer yetkiler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.