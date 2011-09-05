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Bingöl'de polise saldırı: 2 yaralı BİNGÖL (A.A)

05 Eylül 2011 12:39

-Bingöl'de polise saldırı: 2 yaralı BİNGÖL (A.A) - 05.09.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesinde kaymakamlık lojmanının önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının uzun namlulu silahlarla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''5 Eylül günü saat 00.05 sıralarında ilimiz Genç ilçe merkezinde bulunan kaymakamlık lojmanına bir araçtan uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 2 emniyet görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayın ardından jandarma ve emniyet güçleri tarafından başlatılan takip devam etmektedir.''

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