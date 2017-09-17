Bingöl'de PKK'ya ait silah ve cephane ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ndeki Karacehennem Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda silah, cephane ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla \"Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85\' operasyonu başlatıldı. Dün başlatılan operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Operasyonda; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet RPG-7 roketsavar silahı, 4 adet RPG-7 roketsavar silah mühimmatı, 20 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet sırt çantası, muhtelif adet fünye, fitil, muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.\"

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