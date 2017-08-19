Bingöl'de PKK'nın yola koyduğu 20 kilogramlık el yapımı patlayıcıyı imha edildi

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından belirlenerek imha edildi.

Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Bağış Mezrası\'nda toprağa gömülü bidon içerisindeki el yapımı patlayıcı düzeneği, arazi araması yapan askerler tarafından son anda fark edildi. Teröristler tarafından basma düzeneği ile hazırlanmış 20 kilogramlık el yapımı patlayıcıyı, bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Olduğu yerden çıkarılan patlayıcı, Küpar mevkiinde çevre güvenliği ve kontrolü sağlandıktan sonra fünye ile imha edildi.

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