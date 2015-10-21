Bingöl'de patlama: 2 çocuk yaralandı

Bingöl'ün Merkeze bağlı Ekinyolu Köyü'nde arazide buldukları cismi kurcayan 2 çocuk, patlama sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklarınn hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Merkez Ekinyolu köyünde arazide oynayan Seyithan Morkoyun (14) ile amcasının oğlu Hakim Morkoyun (15) yerde buldukları bir cismi kurcalamaya başladı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonucu yaralanan amca çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.