Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü (2)

KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELMİŞ

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu öğrenilen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne Irmak Beğişgeç (23) ve 2 yaşındaki kızı Büşra Beğişgeç’e çarpmış, anne-kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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