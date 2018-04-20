T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de dün düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Gri listesinde aranan, PKK terör örgütünün kadın kolu YJA-Star üyesi  'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi

20 Nisan 2018 22:18

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de dün düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı\'nın Gri listesinde aranan, PKK terör örgütünün kadın kolu YJA-Star üyesi  \'Sema\' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi.
Bingöl Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu \'Sema\' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHABİNGÖLBakanlığı GriPKKYJAStarZühre YariçiBingöl ValiliğiJandarma KomutanlığıNisanGençBakanlığınca GriAmedBingöl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24