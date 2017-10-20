Bingöl'de, ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, ürettiği ballarla dünya 2\'nciliği ödülü alan arıcı Mücdettin Çakan\'ın bal kovanlarına ayıların saldırdığı ve 50 bal kovanını zarar verdiği belirtildi. Çakan, \"En az 3 ayı olduğunu tahmin ediyorum. Kovanları başka bir noktaya taşıyacağım. Ancak, arılar, ayı saldırısına uğradığı için ilk gün çok saldırgandı. Bugün de hazırlıklarını yapıp kovanları başka bölgeye taşımayı düşünüyorum\" dedi.

İstanbul\'da 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45\'inci Apimondia Arıcılık Kongresi\'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen arıcı Mücdettin Çakan\'ın, Bingöl merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kartal Köyü\'ndeki bal kovanlarına gece saatlerinde ayılar saldırdı. Arıcı Mücdettin Çakan, kovanlarını incelediğinde ayı saldırısını geç anladığını belirterek, şöyle dedi:

\"Önceki gün İstanbul\'dan Bingöl\'e geldim. Kovanların yanına uğradım. Önce 3-5 kovanın tahrip olduğunu gördüm. Ayı saldırısı olduğunu geç anladım. Diğer kovanlarında da hasar olduğunu fark ettim. Normalde ayılar petekleri parçalayarak yer. Ama bu ayılar peteklere zarar vermeden, kovanların 10-15 metre ilerisine götürüp yemiş.\"

\'AYILAR, DÜNYA İKİNCİSİ BALI TATMAK İSTEMİŞ\'

Ayıların yemedikleri balları etrafa saçtığını ve olay yerinde ayı pençelerini gördüğünü söyleyen Çakan, \"Buradaki yaklaşık 200 kovanımdan 59\'una zarar vermiş ayılar. İlk gördüğümde şok oldum. Bu ayı olamaz dedim, sonra kovanları incelediğimde ayı saldırısı olduğunu anladım. Dünya 2\'ncisi baldan ayılar da tatmak istemiş. En az 3 ayı olduğunu tahmin ediyorum. Kovanları başka bir noktaya taşıyacağım. Ancak arılar, ayı saldırısına uğradığı için ilk gün çok saldırgandı. Bugün de hazırlıklarını yapıp taşımayı düşünüyorum. Hazırlıkları tamamlayıp kovanlarımı buradan taşıyacağım\" dedi.

İstanbul\'da yapılan kongrede Dünya 1\'inciliğini nem oranı nedeniyle, Çin\'e kaptırdığını anlatan Çakan, \"Ürettiğim bal, dünya yarışmasında 2\'nci seçildi. Kartal Köyü\'nde üretiyorum. Türkiye ve köyüm adına çok mutluyum. Yarışmada birinciliği Çin aldı. Birinciliği kaçırmamızın sebebi ise, tahlillerde nem oranından kaynaklandı. 1.6 nem oranı olarak ölçüldü. Bal erken çıkınca, nem oranı fazla oluyor. Bizde de erken çıktı ve dolayısıyla nem oranı fazla oldu. Kovanda biraz daha fazla kalsaydı, birinciliği kaçırmazdık\" diye konuştu.

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