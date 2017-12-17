Bingöl'de köpek balığını alan yok, fotoğraf çektiren çok

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de yeni açılan balıkçının İstanbul\'dan satın alarak kente getirdiği 1 metrelik köpek balığı, kilosu 120 liradan satışa çıkarıldı. Henüz alıcısı çıkmayan köpek balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi.

Bingöl\'de balıçılık yapan Ahmet Bürkek\'in, teşhir amaçlı tezgahında sergilediği camgöz köpek balığına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 9 kilo ağırlığındaki köpek balığı, kilosu 120 liradan satışa sunuldu. 27 çeşit balık sattığını ve vatandaşların balığa büyük ilgi gösterdiğini anlatan Bürkek, \"Burayı yeni açtık. Amacımız çeşitliliği artırmak. 27 çeşit balık var, daha da artıracağım. Sezona göre en güzel, en kaliteli balıkları getireceğiz. Vatandaşların ilgisi yoğun. Benim dükkanımın olduğu yerde 6-7 arkadaş daha var. Rekabet ortamı, tazelik, çeşitlilik getirdi\" dedi.

Tezgahında sergilediği köpek balığını bir hafta önce getirdiğini belirten Bürkek, \"Köpek ve kılıç balıklarımız var. Ege, Akdeniz, Karadeniz, her bölgeden balıklar geliyor. 27 çeşit balığımız var. Bunu 50\'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bingöl ilk defa köpek balığı, dil balığı ile tanışıyor. Aynı zamanda barbun, levrek, kolyoz, çupra gibi birçok balık çeşidimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta kalamar, karides de getireceğim. Burada benimle beraber 6-7 balıkçı dükkanı daha var. Buralarda yaklaşık 35 kişi çalışıyor, istihdam için de güzel bir meslek oldu. Karadeniz\'de hamsi 15 lira iken burada 12 lira. Amacımız, insanlarımız yesin, biz de sürümden kazanalım. Şimdiye kadar 50 kişi buraya gelerek köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. 21 yıllık balıkçıyım, ilk kez ben de köpek balığı satıyorum. Ben dahil insanlar ilk kez köpekbalığı görüyor\" diye konuştu.

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