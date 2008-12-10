Bingöl'de kaza: 5 ölü

Bingöl - Elazığ karayolunda bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.Yaralılarında bulunduğu kazanın kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olması ve sis nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.



Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresindeki Kurudere köyü mevkisinde, Bingöl'den Elazığ'a gitmekte olan Hikmet Polat'ın kullandığı 12 KM 0133 plakalı minibüs, karşı yönde gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FC 7349 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre minibüste bulunan sürücü Hikmet Polat ile Zeki Polat, Edibe Aslan, Semra Aslan ve Şaban Suseven olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada, çok sayıda yaralının olduğu ve yaralıların bölgeden geçen vatandaşlar ve ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.



Bu arada, olay yerine gelen Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.















