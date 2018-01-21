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Bingöl'de kardan kapanan yolu açan kepçe uçuruma yuvarlandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Yelesen köyünde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu açan kepçe, 6 metrelik uçuruma yuvarlandı

21 Ocak 2018 18:40

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Yelesen köyünde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu açan kepçe, 6 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kepçe operatörünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, iş makinesi hasar gördü.  
Bingöl\'ün merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yelesen köyünde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için köye gelen İl Özel İdare Müdürlüğü\'ne bağlı kepçe, henüz belirlenemeyen nedenle 6 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören köylüler, kepçe operatörünü kurtararak iş makinesinden çıkarırken, operatörün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. 6 metrelik uçuruma düşen ve kara saplanan kepçenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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