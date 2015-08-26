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Yaşam

Bingöl'de karakola ateş açıldı: 2 polis yaralı

Bu arada cadde üzerinde park halindeki bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü

26 Ağustos 2015 10:51

Bingöl merkezde polis karakoluna, PKK mensuplarınca roket ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi, 2 polis memuru yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi'ne, Feyzullah Karaarslan (Hükümet) Caddesi'nden roket ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Saldırıda, karakolun önünde bekleyen zırhlı aracın isabet alması sonucu yaralanan 2 polis memuru, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada cadde üzerinde park halindeki bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

 

Polislerin sağlık durumu iyi

 

İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, Bingöl Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı polisleri ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pamuk, yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Pamuk, şunları kaydetti:

"Bir aracımıza ufak bir saldırı oldu. Çok önemli bir şey yok. İki arkadaşımız hafif yaralı. Çok şükür arkadaşlarımızın hayati tehlikesi yok."

Saldırının ardından kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

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