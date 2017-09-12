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Bingöl’de kanadı kırık çulluk kuşu tedavi altına alındı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de yaralı halde bulunan çulluk kuşu, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi altına alındı

12 Eylül 2017 21:04

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de yaralı halde bulunan çulluk kuşu, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi altına alındı.
Doğada yaralı ve bitkin halde bulunan çulluk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Buradaki işlemlerin ardından görevlilerce belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edilen çulluğun, yapılan muayenede kadında kırık olduğu tespit edildi. Bingöl Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Tamer Kendi, çulluk kuşunun kanadında kırık tespit ettiklerini belirterek, şöyle dedi:
\"Doğada bulunan çulluk kuşunun bir kanadında hafif şekilde kırıklar var. Gerekli tedavisi yapılan Çulluk, burada koruma altına alındı. Tedavisi süren çulluk kuşunun iyileşmesi halinde doğaya bırakacağız. Sağlık durumunun kötüye gitmesi halinde ise Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi’ne göndereceğiz.\"

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