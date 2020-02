Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirildi  

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖLLÜ çiftçi Muhittin Polat\'ın (66) evinin bahçesine diktiği kivi fidanları ilk meyvesini verdi. Polat, \"Çevremdekiler \'burada olmaz\' dediler, kivinin nemli yerlerde yetiştiğini söylediler. Ben denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, 6 yıl sonra meyve verdi\" dedi.

Uzun yıllar kent dışında inşaat sektöründe çalıştıktan sonra köyüne dönen 2 çocuk babası Muhittin Polat, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güveçli köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bir süre yaptığı araştırmaların ardından köylülerin, \'yetişmez\' demesine rağmen bahçesine kivi fidanı dikti. Polat, Rize\'den getirdiği kivi fidanlarını bahçesine dikti, özel damla sulama sistemi ile de sürekli nemli tuttu. Kivi fidanları 6 yıl sonra ilk kez meyve verirken, köylüler bu duruma şaşırdı.

Çocukluğundan beri tarım işlerine meraklı olduğunu anlatan Polat, \"Bahçemde hemen hemen her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Kiviyi araştırdım, Bingöl\'de denemek istedim. Çevremdekiler \'burada olmaz\' dediler, yetişebileceğine inanmadılar. Kivinin havasının nemli olan yerlerde yetiştiğini, burada mümkün olmayacağını söylediler. Ben de denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, sabrettim ve başardım\" dedi.

\'SERA KURABİLİRSEM, MUZ DA YETİŞTİRECEĞİM\'

Devletin destek vermesi halinde arazisinde sera kurup muz da yetiştirmek istediğini söyleyen Muhittin Polat, \"Devlet yardım ederse, 30 hektarlık sulu arazime sera kurup kivi üretimini artıracağım. Evimin bahçesinde de gül, erik, kayısı, elma, kiraz gibi ürünleri aşılıyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bana çok yardımcı oldu. İncir de yetiştirdim, bol bol yedim. Cennet hurması, muz, kestane, fındık gibi ürünleri de yetiştirmeyi düşünüyorum. Sera kurabilirsem, kesinlikle muz da üreteceğim\"diye konuştu.

BARAJLARLA NEM ORANI ARTTI, İKLİM ILIMAN HALE GELDİ

Bingöl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, kentte son yıllarda yapılan barajlarla nem oranının arttığını ve ikliminin daha ılıman hale geldiğini söyledi. Bahadır, subtropik iklim meyvesi olan kivinin ekonomik olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusunda kurum tarafından araştırmalar yapılacağını ve çiftçi Muhittin Polat\'a bu konuda her türlü teknik desteğin verileceğini ifade etti.

Kivi fidanlarını her gün nemli tutan ve damla sulama sistemi ile sulayan Polat, ilk kivi hasadını yapmaya hazırlandığını söyledi.



