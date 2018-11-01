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Bingöl'de güvenlik korucularına saldıran şüpheli ekisiz hale getirildi 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularına saldıran kimliği belirsiz gruptan bir kişi korucular tarafından etkisiz hale getirildi

01 Kasım 2018 14:54

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularına saldıran kimliği belirsiz gruptan bir kişi korucular tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, öldürülen kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Genç ilçesine bağlı Yeniyazı bölgesinde dün gece yol kontrol uygulaması yapan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye 2 araç ile gelen kimliği belirsiz kişiler, koruculara silahlı saldırı düzenledi. Korucuların da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırgan gruptan biri öldürüldü. 2 araçta bulunan kişiler, çatışmada esnasında öldürülen kişiyi olay yerine bırakıp hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatırken, etkisiz hale getirilen kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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