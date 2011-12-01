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Bingöl'de eylem hazırlığındaki PKK'ya darbe!

Bingöl'de eylem hazırlığında olduğu bildirilen 2 PKK'lı, 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 10 el bombası...

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Bingöl'de eylem hazırlığında olduğu bildirilen 2 PKK'lı, 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 10 el bombası, bir otomatik silah 1 kilogram plastik patlayıcı ve çeşitli malzemelerle birlikte ele geçirildi. Operasyonda teröristlerle işbirliği içerisinde olan bir kişinin de yakalandığı belirtildi.



Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın kırsal alanda faaliyet gösteren mensuplarının Bingöl il merkezinde eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışmaların başlatıldığı belirtildi.


Operasyon 22:00 sularında başladı

Teröristlere yardım eden bir kişinin örgüt mensuplarını şehir merkezine getirecekleri şeklinde bilgiler elde edilmesiyle operasyonun başlatıldığı kaydedilen açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında emniyet müdürlüğü özel harekat unsurlarınca yapılan operasyonda teröristlere yardım eden şahis ile birlikte 2 terör örgütü mensubunun sağ olarak ele geçirildiği ifade edildi. 


Çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

Açıklamada, şöyle denildi:

''Araç ve teröristler üzerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, l0 kalaşnikof silah şarjörü, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 mermi, bir menşeyi belli olmayan otomatik silah, bir menşeyi belli olmayan otomatik silah şarjörü, 18 menşeyi belli olmayan otomatik silah fişeği, 4 DM-41 model Alman menşeli el bombası, 2 RGD-5 model Rus menşeli el bombası, 2  F-l model Rus menşeli el bombası, 2 F-1 fünye gövdeli el yapısı el bombası (metal koru ve plastik şişe içerisine yerleştirilmiş plastik patlayıcıya irtibatlı), 3 pakette yaklaşık 1 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı (LOT ibareli ambalajlar içerisinde), 1 tadilat yapılmış cep telefonu, el telsizi ve aparatları, mikrofonlu büyük telsiz, 1 üzerine tadilat yapılmış kablo irtibatlı el telsizi, 30 metre uzunluğunda kablo, l0 seri ve birbirine bağlı pil, 12 kalem pil, 2 çakı, 1 kutu silah yağı, 3 cep telefonu, radyo, dürbün, fotoğraf makinesi, tıbbi malzeme, örgütsel kitap ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.''

Açıklamada, örgüt mensuplarının Bilaloğlu köyü civarında 2 ayrı olayda askeri araçlara yönelik roketatarlı saldırı olayı ile askeri konvoya bombalı saldırı eylemini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi.



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