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Bingöl'de demir yolu inşaatının neden olduğu heyelan köylüleri korkutuyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki demir yolu inşaatı nedeniyle bölgede meydana gelen heyelan, köylüleri korkutuyor

27 Aralık 2017 14:22

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki demir yolu inşaatı nedeniyle bölgede meydana gelen heyelan, köylüleri korkutuyor. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, \"Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapulu. Demir yolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar gördü. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu\" dedi.
Solhan ilçesine bağlı 400 nüfuslu Asmakaya köyü sakinleri köy yakınında yapılan demir yolu çalışması nedeniyle heyelan meydana geldiği topraklarını kullanamadıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, meydana gelen heyelan sonucunda arazilerin kullanılamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, “Demir yolu çalışması nedeniyle Asmakaya köyündeki tapulu arazilerimiz zarar gördü. Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapulu. Demir yolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar görmüş durumda. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu. Kimse gelip de ilgilenmiyor. Konu mahkemelik oldu. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Arazilerimizi kullanamıyoruz. İnceleme için ekip de gelmedi, sonuç alamadık. \'Kamulaştırılacak\' denildi, ancak ondan da sonuç alınamadı\" dedi.
AFAD RAPORUNA GÖRE RİSK CİDDİ BOYUTTA
Bölgede farklı birimlerce yapılan değerlendirmelerde, yamaçlardan yerleşim merkezine doğru giderek büyüyen çatlakların köylerde büyük tedirginliğe neden olurken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teknik elemanları tarafından hazırlanan 5 Ekim 2017 tarihli değerlendirme raporunda, riskin ciddiyetine dikkat çekildi. AFAD raporunda, Asmakaya Köyü meskun alanı ile Murat Nehri arasındaki alanların, MTA tarafından hazırlanan \'Türkiye Heyelan Envanter Haritası\' ve \'Türkiye Diri Fay Haritası\'nda eski bir heyelan kütlesi olduğu ve heyelan kütlesinin hemen güneyinden ise diri bir fayın geçtiği görüldüğü belirtilerek, \"Bu alanda, demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kontrolsüz kazılar, şevlendirme, topuktan malzeme alımı vb. çalışmalarından dolayı eski bir heyelan bölgesi olan alan aktif hale gelmiştir. Dolayısıyla heyelan olayının oluşma şekli doğal bir afet olayı olmayıp yapay kaynaklı nedenlerden dolayı aktif hale geldiği ve bölgede risk oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir. Söz konusu heyelan olaylarının doğal bir afet olayı olmayıp olayın aktivite kazandığı, ilerleyen tarihlerde mevsimsel yağışlar, kar erimeleri gibi iklimsel özelikleri nedeniyle de köydeki konutları etkileyebileceği kanaatine varılmıştır\" denildi.

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