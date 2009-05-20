Bingöl'de çatışma: 3 asker yaralı

Bingöl’de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Bingöl'ün merkeze bağlı Topalan Köyü kırsıl kesiminde arama tarama faaliyetlerinde bulunun güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin`'Teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine, açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ormanlık alanlara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona havadan helikopterle de destek verirken, bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi.



Cip askeri araca çarptı: 4 asker yaralandı



Bu arada Manisa’nın Yeniköy Beldesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekip otosuna, karşıdan gelen bir cipin çarpması sonucu 4 asker yaralandı.



Kaza İstanbul- Manisa Karayolu Yeniköy Beldesi yakınlarında, bugün saat 06.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere 34 MNN 10 plakalı cipiyle yola çıkan 50 yaşındaki Özdemir Akça, Yeniköy Beldesi yakınlarına geldiğinde, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Jandarma er 21 yaşındaki Hakan Aslan'ın kullandığı devriye görevi yapan 745030 plakalı ekip otosuna çarptı. Kazada, ekip otosundaki jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önder Şen, Onbaşı Tayfun Tuna, Er Emrah Saper ve er Hakan Aslan yaralandı. Cip sürücüsü Özdemir Akça ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes almakta güçlük çeken Uzman Çavuş Şen ile sağ bacağı kırılan Emrah Sarper, ilk tedavilerinin ardından İzmir'deki asker hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati teplikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Düşürdüğü gözlüğünü arıyormuş



Cip sürücüsü Özdemir Akça'yı gözaltına alan jandarma ekipleri, kaza yapan askeri araçtaki silah ve resmi belgeleri de toplayarak, muhafaza altına aldı. Akça jandarmadaki ifadesinde, “Düşürdüğüm gözlüğümü arıyordum. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Kafamı kaldırdığımda, karşımda jandarmanın devriye aracını gördüm. Ancak, çarpışmaya engel olamadım. İnşallah askerlerimize bir şey olmaz, Yoksa kahrımdan ölürüm” dedi.



Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Mürsel Şahin olay yerine gelerek, kaza ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

