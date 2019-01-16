T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü 

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü Saime Bor (71) hayatını kaybetti

16 Ocak 2019 16:08

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL\'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü Saime Bor (71) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Bingöl merkeze bağlı Üçyaka köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde dışarı çıkan Saime Bor, çatıdan düşen kar yığının altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla köye İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, kar yığınını temizleyip, altındaki Saime Bor\'u çıkardı. Saime Bor\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇBİNGÖLDHA BİNGÖLSaime BorOlayBingölGeceYakınlarınınYaşlıBingöl Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24