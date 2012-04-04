T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bingöl’de canlı bombaya siper olan Hatice Belgin’in eşinin dileği

"Her olayda ‘Kürt sorunu’ diyorlar. Biz bu kadar sorun yaratan bir halk mıyız? Bunun adına ‘terör sorunu’ desinler"

04 Nisan 2012 18:44

 

Hülya Karabağlı 
T24/ ANKARA 
 
TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştıran Alt Komisyon 29 Ekim 2011 tarihinde canlı bombaya karşı oğluna siper olan Hatice Belgin’in acılı eşi Kadri Belgin’i dinledi.  
 
Üzüntüsü yüzüne ve konuşmasına yansıyan Kadri Belgin, hayatının alt üst olduğunu söyledi ve “ Psikolojim bozuk” dedi.  Olay gününe ait sadece çarşaflı kadının olmasını ‘şüpheli buluyorum’ diye nitelendiren Belgin, “Mobeselerin olduğu yer burası. Olay günü mobeselerden biri arızalıymış. Bir tak olay anını gösteren, çarşaflı bir kadını gösteren görüntü var. Yani, olay öncesi ve sonrasına ilişkin görüntüler yok”
 
 

'Ereoin kullanan dümdüz gider mi?' 

 
 
Malatya Adli Tıp Kurumu’nun,  canlı bombanın uyuşturucu aldığına ilişkin raporuna dikkat çeken Belgin, “Ben, uyuşturucu kullanmadım ama hepimizin bir bilgisi vardır.  Ereoin kullanan insanın bu kadar düzgün yürümesi mümkün mü? Yalpayarak gitmez mi”.  Belgin,  örgüt üyelerinin daha önceden Bingöl'e gelerek keşif yaptıklarını ve en kalabalık yerleri tespit ettiklerini, protokolün esnaf ziyaretleri nedeniyle mağaza önünün bombalı eylem yeri olarak seçildiğini anlattı. 
 
 

'Kürtlere mal edilmemeli'

 
 
Bu olayların bitmesi için canımı bile vermeye razıyım yeter ki bitsin" diyen Kadri Belgin, “Bu olayları Kürtlere mal etmemek lazım. Kürt meselesi, Kürt sorunu yoktur. Biz bugüne kadar sorun mu yarattık? Örgüte destek verenler mazot, eroin, hayvan kaçakçılığı yapanlardır. Kürt sorunu demesinler, bu terör mafya sorunudur.  El Kaide’nin yaptığı bir şey  Müslümanlara  mal edilmek istendiğinden nasıl  büyük bir ses çıkıyorsa,  bu da öyle bir şey. Şimdi bu olayları Kürtlere bağlamanın bir anlamı yok. 
 
 

'Devlet son 30 yılda sınıfta kaldı'

 
 
Bingöl halkı yüzde 100 Müslümandır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin daima yanında yer almıştır. Bingöl'ün şanssızlığı, coğrafi konumudur. Dağlık ve ormanlık alanlar olduğu için bu bölgeyi kullanıyorlar. Devletimiz maalesef Güneydoğu ve Doğu bölgelerine 30 yıldır sahip çıkamamıştır. Bu konuda sınıfta kalmıştır. Terör örgütünün Bingöl'de kullandığı çocuklar fakir aile çocuklarıdır.
 
 

Hayatım altüst oldu

 
 
Bunu düzenleyenlerin amacı, halkı kışkırtmak ve iç kargaşaya neden olmaktır. Geride kalan 3 çocuğumun psikolojilerini düşündüğüm için ne eşime, ne de çocuğuma ağlayabildim. Psikolojim bozuldu, işimi bıraktım. Hayatım alt üst oldu, iş yapamıyorum, işe giremiyorum. Gündüzleri kahvede vakit geçiriyorum ancak akşam eve geldiğimde aynı olayı yeniden yaşıyorum." 

ETİKETLER

Hülya KarabağlıBingöl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24