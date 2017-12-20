Bingöl'de 9 polis ile 1 sivilin şehit edildiği eylemlere katılan 5 PKK'lı öldürüldü

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de dün düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 1\'i KCK şehir yapılanmasında yönetici olduğu belirlenen 5 PKK\'lı teröristin, aralarında 9 polis ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 1 sivil vatandaşın yaralanmasının yanısıra çok sayıda eyleme katıldıkları açıklandı.

Bingöl Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı\'nın bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmelerini engellemek amacıyla Genç ilçesinde düzenlediği operasyonda iki gün önce öldürülen 5 teröristin birçok kanlı eyleme katıldıkları ortaya çıktı. Teröristlerin, aralarında 9 polis ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 1 sivil vatandaşın yaralanmasının yanısıra çok sayıda eyleme katıldıkları belirtildi. Çok sayıda askeri mühimmat ve yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği Valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde 19 Aralık 2017 tarihinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, 21 Ağustos 2014 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Suveren bölgesinde Demiryolu inşaatında çalışan 1 işçinin yaralanması, 5 Eylül 2014 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli Köyü bölgesinde 1 sivil vatandaşın öldürülmesi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl Genç Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı\'na silahlı taciz eylemi, 2 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl il merkezinde 7 polis memurunun şehit edilmesi, 23 Ekim 2016 tarihinde Genç İlçe merkezinde kamu binaları ile kaymakamlık lojmanına saldırı sonucu 2 polis memurunun şehit edilmesi olaylarının failleri oldukları, ayrıca birisinin sözde KCK şehir yapılanmasında yönetici konumunda olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte;1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 22 adet büyük tüp, 2 ton erzak, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

FOTOĞRAFLI