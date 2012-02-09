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Politika

Bingöl'de 9 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'ün Ilıca bölgesinde çıkan çatışmada PKK mensubu 9 kişinin öldürüldüğü öğrenildi.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Bingöl'ün Ilıca bölgesinde çıkan çatışmada PKK mensubu 9 kişinin öldürüldüğü öğrenildi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi kırsal kesiminde kış üstlenmesi için gelen bir grup PKK’lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 9 PKK'lı öldü. Çatışmada 2 PKK'lı yaralı yakalandı, 1'i de de teslim oldu. 

Bingöl'de 9 PKK'lı öldürüldü

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ilıcalar Beldesi kırsal kesiminin Kös ve Karev bölgesi arasındaki Korik mevkiinde bulunan mağara ve barınaklarına kış üstlenmesi için bir grup PKK'lının geldiği istihbaratını alan güvenlik güçleri, dün gece bölgeye hava destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 1 saat süren çatışmada 9 PKK'lı öldü. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölenler arasında örgütün bölge sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.


Teslim olmak istemeyince arkadaşlarını infaz etti

Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, güvenlik güçlerinin teröristlerin saklandığı ahırın etrafını sarıp, ’Teslim ol’ çağrısında bulunmasının ardından iddiaya göre örgütün sözde Erzurum sorumlusu ’Peri’ ve ’Mahir’ kod adlı Haşim Kaya, "Bize 5 dakika müsaade edin" diye seslenerek izin istedi.

İddiaya göre içerideki teröristlerin büyük bölümünün teslim olmak istemesi üzerine Haşim Kaya, yanındaki bir el bombasını arkadaşlarının üzerine fırlattı, ardından da silahla yaylım ateşi açtı. 8 PKK’lı ölürken, 2 PKK’lı yaralı, 1’i de yara almadan ahırdan çıkmayı başarıp teslim oldu.

PKK’nın sözde Erzurum sorumlusu Haşim Kaya, ardından güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Yaralı PKK’lılardan birinin. Bombanın parçaladığı ayağının kesilme ihtimali bulunduğu belirtildi.


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