Bingöl'de 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 59 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalından temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezi yakınlarındaki bir eve operasyon düzenledi. Evde, Kiraz isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 9 paket halinde 59 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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