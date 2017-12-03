Bingöl'de 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere 5 terörist ele geçirildi (2)

ÖLDÜRÜLEN 2 PKK\'LI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Bingöl\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde 2 Aralık günü saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda öldürülen 4 PKK\'lıdan 2\'sinin üst düzey yönetici olduğu belirtildi. 1 teröristin de sağ yakalandığı operasyonda öldürülen 4 teröristen birinin, sözde Erzurum eyaleti doğu gücü komutanı ve İçişleri Bakanlığı\'nın Gri listesinde aranan, \'Şorej Çiya\' kod adlı Şahabettin Naşa, diğerinin ise sözde Erzurum eyelati yürütmesinde sorumlu düzeyde olan \'Rohat Amed\' kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirtildi.