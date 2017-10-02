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Bingöl'de 405 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç İlçesi’nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyoda, 405 kilogram esrar ele geçirildi

02 Ekim 2017 20:31

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç İlçesi’nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyoda, 405 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç İlçesi Örtülü mevkiinde hasadı gerçekleştirmiş 405 kilo esrar ele geçirildiği belirtilerek, \"Konuyla ilgili şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam etmektedir\" denildi.

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