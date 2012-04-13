‘Bingöl’de 33 asker pisi pisine öldü’

PKK’nın 1993’te 33 Mehmetçik’i şehit ettiği Bingöl’deki hain pusudan kurtulmayı başaran iki asker, olay anını komisyonda anlattırken, ''Kurtulabilirlerdi, pisi pisine öldüler'' dedi.

Namık Durukan'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberi şöyle: Bingöl’de 1993’te 33 askerin şehit edildiği PKK saldırısından sağ kurtulan Osman Partal ve Erkan Omay, olayı anını 19 yıl sonra İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonda anlattı. Korumasız ve silahsız nakledildiklerine dikkati çeken Partal ve Omay, şehit silah arkadaşları için, “Kurtulabilirlerdi, pisi pisine öldüler” ifadesini kullandı. Hayatta kalan 7 kişinin isimlerini ve sorunlarını komisyona yazılı olarak bildiren Omay, “24 Mayıs’ta Bingöl’e gideceğim, sırf kucaklaşmak için” diye konuştu.

İşten çıkarıldım

Olayın üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen psikolojik sorunlarından dolayı mesleğini yapamaz hale geldiğini, patronunun işten çıkardığını belirten Partal, GATA’da tedavisinin başlamasıyla kendini iyi hissetmeye başladığını söyledi. Partal, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dağlara çıkarttılar. Gece 03.00 civarıydı, bizi yolun kenarına dizdiler, sıklaşmamızı söylediler. Bir anda üzerimize mermiler yağdı. Arkadaşlarımız şehit oldu, ben kendimi arkaya attım. 10 dakika taradılar. İkinci kez tekrar taradılar, yaralılar kalmasın diye, kafalarına sıktılar çocukların. Ben bu esnada yolun aşağısındayım. Yere yattım, aşağıya doğru gittim. Sayıları çok olduğu için buradan kurtulma şansım yok.Ama, Allah’ın takdiri, parçalayıcı yerime gelmedi kurşunlar.”

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan çıktıktan sonra kendilerine eskort verilmediğini belirten Partal,

“Yollarda devriye gezen jandarma da yoktu” diye konuştu.

Akşam saatlerinde otobüslerinin PKK pususuna düştüğünü aktaran Partal, PKK’lılar arasında bulunan Şemdin Sakık’ın otobüs şoförüne, “İkinci araç nerede?” diye sorduğunu anlattı. Yolu kesen PKK’lıların elinde bir liste gördüğünü ifade eden Partal, kurşuna dizilmeden sonra 10 kadar askerin sağ olduğunu gördüğünü, ancak yardım için yola çıkıp geri geldiğinde sadece bir askerin sağ kaldığı gördüğünü kaydetti. Partal, zamanında müdahale edilmediğini, “Bence kurtarılabilirdik” sözleri ile dile getirdi.

Dağ yoluna sürdüler

Omay ise, olay anını şöyle anlattı: “Birinci otobüs pusuya düştü. İkinci otobüs düşmeden rahmetli Mehmet Tural, ‘şimdi şuradan terörist çıkacak, buradan çıkacak’ dedi. Çok zaman geçmeden çıktı. Şoföre aynen şunu dedik; ‘Terörist yol kesmiş geri dön’. Bize, ‘Onlar nevruz kutlaması’ dedi. İkinci otobüs girdi içeriye. Bizi aldılar hemen. Bizi dağ yoluna doğru sürdüler.”

Omay, Şemdin Sakık ve terörist grubun kendisinin de aralarında olduğu bir grup askeri öldürmeyerek yanlarında götürdüğünü, yaşanan çatışma sırasında Skorksy’lerin araziyi taraması nedeniyle teröristlerin ellerini çözdüğünü söyledi.