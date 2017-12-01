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Bingöl’de 3 işçi, elektrik akımına kapıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’de, aydınlatma direğini onaran Fırat Elektrik Dağıtım A

01 Aralık 2017 19:57

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’de, aydınlatma direğini onaran Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye (FEDAŞ) bağlı 3 işçi, onarım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2’sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Genç ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan aydınlatma direklerini onaran işçiler, çalışmalar sırasında direğin hava iletken tellerine temas ederek, akıma kapıldı. Vinç üzerinde bulunan işçilerden Saim Türer, Muhittin Gönül ve İrfan Çağılman, temas sonucu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Elektrik akımına kapılan 3 işçi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Daha sonra yaralı işçilerden 1\'i Elazığ Araştırma Hastanesi\'ne, durumu ciddi olan 2 işçi ise Malatya\'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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