Bingöl'de 2'nci öğretimin kız öğrencilerinin ulaşım tepkisi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi\'nde eğitim gören 2\'nci öğretim öğrencileri, şehir içi ulaşımda ciddi sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Gece geç saatlerde okuldan yurda gitmeye çalışan kız öğrenciler, direkt sefer olmadığından aktarmalı ulaşım yaptıklarını, zaman zaman da tacizlere maruz kaldıklarını anlattı. Sorunun çözülmesini isteyen 2\'nci öğretim öğrencilerinden Şükran Binay, şöyle dedi:

\"Geçenlerde yağmur altında yarım saat otobüs bekledik. Sözlü taciz olayları oluyor. Geç saatlerde otobüs bekleyen bir arkadaşımızın başına geldi. Benim başıma gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yurdun etrafında sürekli bilmediğimiz araçlar var. Ulaşımın aktarma olmadan tek seferde yapılmasını istiyoruz. Otobüs şoförlerine sorduğumuzda otobüs eksikliğinin olduğunu, bunun giderileceğini söylüyorlar. Okuldan yurda tek sefer otobüs istiyoruz.\"

Bingöl Üniversitesi\'nin 2\'nci öğretim gören öğrencileri, Selahattin-i Eyyubi Mahallesindeki okuldan, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Kaleönü Mahallesi\'nde bulunan Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna gitmek için direkt sefer olmadığından aktarma yapıldığını ve zaman zaman dakikalarla gece karanlığında araç beklediklerini söyledi. Otobüs beklerken zaman zaman arkadaşlarının diğer araç sürücüleri tarafından sözlü tacizlere maruz kaldığını belirten öğrencilerden Şükran Binay, şöyle dedi:

\"Pir Ali Bey Kız Yurdu\'nda kalıyorum. Otobüslerde aktarma olduğu için zorluk çekiyoruz. Daha önce köprü çalışmalarından dolayı güzergah değişikliği yapılmıştı. Köprü açıldığında, \'rahatlayacaksınız\' dediler. Ama sorun hala devam ediyor. Şimdi daha da işimiz zorlandı. Geçenlerde yağmur altında yarım saat otobüs bekledik. Sözlü taciz olayları oluyor. Geçenlerde geç saatlerde otobüs bekleyen bir arkadaşımızın başına geldi. Benim başıma gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yurdun etrafında sürekli bilmediğimiz araçlar var. Tek sefer yapılmasını istiyoruz. Otobüs şoförlerine sorduğumuzda otobüs eksikliğinin olduğunu, bu eksikliğin giderileceğini söylüyorlar. Okuldan yurda tek sefer otobüs istiyoruz.\"

Okuldan yurda aktarmasız seferli otobüs isteyen öğrencilerden Nalan Ölçer ise, \"Kız yurdunda kalan öğrenciler olarak tek seferli otobüs istiyoruz. Sürekli dolmuşlarda 2 aktarma yapmak istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyun ve yardım edin\" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanarak törenle hizmete açılan Çapakçur Viyadüğü ile ulaşım sıkıntılarının çözüleceğini düşündüklerini ancak sorunun devam ettiğini belirten öğrencilerden Kübra Işıker de, \"Köprünün açılmasıyla rahatlayacağımızı düşündük ancak daha da zorlaştı. Aktarma yapılan yol da uzadı. 1 saat kadar bekleyip öyle diğer araca biniyoruz\" dedi.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Erdem, şehir içi taşımacılık yapan kooperatifin, düzenli bir şekilde yolcu taşımacılığı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Pir Ali Bey Kız öğrenci yurdunun bulunduğu mahalleden günde 23 otobüs sefer yapıyor. Gündüzleri ortama 3 dakikada bir araç geçiyor. Akşam saat 19.00\'dan sonra mesai sistemi başlıyor ve 7 araç, 7 dakika arayla sefer yapıyor. Üniversitede eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz, tek bir aktarmayla rahat bir şekilde yurda ulaşabilir. Ayrıca belediyemiz ve kooperatif arasında Pir Ali Bey Kredi Yurtlar Kurumu Kız öğrenci yurdu için güzergah belirleme çalışması yapılıyor.\"

Kız öğrenci yurdunun ulaşım sorunun giderilmesi için Valilik bünyesinde; belediye ve kooperatif yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığını anlatan taşıma Kooperatifi başkanı Nurettin Kaya da, şöyle reri;

\"Toplantıda alınan kararla birlikte her sabah 4 otobüs öğrencileri kız yurdundan alarak Üniversiteye bırakıyor. Sabah için uygulanan sistem maalesef akşam için uygulanamıyor. Sabahları ders saatli belli olduğu için öğrenciler tek seferde taşabiliyor ama akşamları ders saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Bunun yanı sıra öğrenciler ders bitimi araçlarla hemen yurda dönmeyebiliyor. Bu uygulama daha hayata geçirilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Üniversite öğrenciler ders çıkışlarında tek aktarma yaparak, rahat yurda ulaşabilir.\"



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