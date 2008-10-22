Bingöl'de 2 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'ün Dallıtepe Köyü Karacehennem Ormanı bölgesindeki çatışmada, silahlarıyla ölü ele geçirilen PKK'lıların sayısı 2'ye yükseldi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karacehennem bölgesinde dün akşamdan itibaren sürdürülen sıcak takip sonucu yapılan operasyonda bir grup PKK'lıyla sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 'Cektar' kod adlı bölücü terör örgütü PKK'nın Bingöl Bölge sorumlusu olduğu bildirildi.

Bölgedeki operasyonlar halen sürüyor.



