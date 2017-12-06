Bingöl'de 1'i engelli, 2 kız çocuğuna istismar: 2'si korucu, 9 kişi tutuklandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de 1\'i işitme engelli, 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2\'si güvenlik korucusu, 9 kişi tutuklandı.

İşitme engelli G.K.\'nin (15) cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. G.K.\'nin ifadesinde, kıza istismarda bulunan 4 kişinin şantaj da yaptığı, şüphelilerden birinin ise kızın fotoğraflarını çekip, şantaj amacıyla kullanarak eylemi sistematik olarak tekrarladığı belirlendi. Kızın ifadesinin ardından, olaya karıştıkları belirlenen Y.K. ve N.K. ile güvenlik korucuları M.D. ve E.K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sulh ceza mahkemesine çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Mağdur G.K. ise koruma tedbiri alınarak ailesine teslim edildi.

Kentteki ikinci olayda ise 6 şüpheli, G.T.\'ye (17) 12 Ekim ile 26 Kasım tarihleri arasında şantaj yoluyla sistematik cinsel istismarda bulundu. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler S.V., Y.K., M.K., F.K., Ö.F.R. ile V.K., gözaltına alındı. Şüphelilerden S.V., Y.K., M.K., F.K. ile Ö.F.R. sorgularının ardından tutuklanırken, güvenlik korucusu olduğu belirtilen V.K. ise serbest bırakıldı. Mağdur G.T., gerekli koruma tedbirlerinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.