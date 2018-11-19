T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de 17 kilo esrara 2 tutuklama

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toprağa gömülü 10, yol kontrollerinde ise 7 kilo esrar ele geçirildi

19 Kasım 2018 18:34

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toprağa gömülü 10, yol kontrollerinde ise 7 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bingöl Valiliği\'nden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi mülki sınırlarında yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde; yapılan arama/tarama faaliyetinde arazide gizlenmiş vaziyette 10 kilogram esrar, yapılan yol kontrol ve aramasında ise araç içerisinde piyasaya sürülmek üzere 7 kilogram esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.  Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖLün GençGözaltınaBingöl ValiliğiJandarma Komutanlığınca Genç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24