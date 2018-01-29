Bingöl ve Elazığ'daki kayak merkezlerinde sömestir yoğunluğu

Aziz ÖNAL-Erkan BAY/BİNGÖL-ELAZIĞ, (DHA)- BİNGÖL\'deki Hasarek Dağı ve Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezleri, sömestir ve hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gördü. Tatilcilerden bazıları kayak bazıları da yamaç paraşütü yaptı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden tatilciler, Bingöl\'deki Hasarek Dağı ile Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezlerine akın etti. Elazığ\'ın Sivrice ilçesindeki 1850 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı\'nda kayak merkezine gidenler için işletmeci tarafından birçok aktivite imkânı sunuluyor. Kayak merkezi işletmecisi Taner Durmuş, çoçuk kızağı, kafeterya hizmetleri, motor kiralama, konaklama, kayak ve snowboard eğitimi ile Diyarbakır ve Elazığ\'dan gelen 20 kişilik profesyonel uçuş ekibiyle yamaç paraşütü etkinliklerini tatilcilerin hizmetine sunuyor.

Hafta sonları Türkiye\'nin çeşitli illerinden yaklaşık 5 bin kişinin kayak merkezini ziyaret ettiğini anlatan Durmuş, gelen konuklar için sucuk emek partisinin yanı sıra eğlenceli birçok aktivite düzenlediklerini aktardı. Durmuş, bu yıl Hazarbaba Dağı\'nda kar yağışının yoğun olduğunu ifade ederek, \"Hazarbaba Kayak Merkezi kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeji ve kafeterya imkânları ile hizmet vermektedir. 1100 metre telesiyeji ve mekanik tesisler standartlara uygundur. 1350 metrelik zorlu kayak pistlerinde yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Bu sezon yeni kayak odalarını yaptık. Kayak merkezinin en önemli özelliği ise göl manzaralı oluşudur\" dedi.

PİST UZUNLUĞU 1600 METRE

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin bir başka gözde kayak merkezi ise Bingöl\'deki Haserek Dağı Kayak Merkezi. Dağın zirvesindeki kayak merkezi, 1600 metre pist uzunluğuna sahip. 70 yatak kapasiteli otel ile teleski, telesiyej ve baby lift bölümleri bulunan kayak merkezi, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bazı tatilciler kayak yaparken, bazıları da çocuklarıyla birlikte geldikleri merkezde, kar kızağıyla kayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

\'ULUSLARARASI KAYAK MERKEZİ OLABİLİR\'

Sömestir tatilini geçirmek için Anlatya\'dan ailesiyle birlikte gelen Emre Aksuoğlu (9), \"Ben Antalya\'dan geliyorum, Dedemlerin evi Diyarbakır\'da olduğundan bizi buraya kayak merkezine getirdi. Sömestir tatili olduğundan tatilin keyfini burada kayak yaparak geçiriyoruz\" diye konuştu.

Kayak için Haserek Dağı\'na gelen tatilcilerden Hakim Değişgeç ise teröre rağmen insanların bölgeye gelip etkinliklere katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bingöl\'ün kış ayındaki cazibe merkezi. Oldukça güzel, aşırı bir yoğunluk var. İnsanlar içinde biriken stresini burada kayak yaparak atıyorlar. Hava bugün soğuk olmasına rağmen çevre illerden gelen vatandaşlar var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz. Pist açısından da oldukça verimli. Tesis açısından da oldukça gelişen bir bölge ve yoğun bir ilgi olmasından dolayı araç park alanının yetersiz olduğundan geri dönen vatandaşlar var. Ümit ediyoruz ki bu sorunlar düzelirse Türkiye\'de kayak merkezi olarak önemli bir yer teşkil edecek. Uluslararası kayak merkezi olarak da adını duyuracak ileriki süreçte. Bingöl nezih bir il, güzel, güvenli bir il Diyarbakır\'dan, Ankara\'dan, İstanbul\'dan gelen birçok vatandaş var. Paraşütle eğitim uçuşları yapılıyor. Gece konaklama imkânları var. Teröre inat insanlar, yine dağların başında, yine eğlencelerini sürdürüyorlar.\"



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