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Bingöl Valisi Mantı, AK Parti'yi ziyaret etti

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valisi Ali Mantı, AK Parti İl Başkanlığı'na yeni seçilen Hanifi Güler'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

12 Nisan 2018 21:34

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valisi Ali Mantı, AK Parti İl Başkanlığı\'na yeni seçilen Hanifi Güler\'e \'hayırlı olsun\' ziyaretinde bulundu.
Ocak ayında AK Parti İl Başkanlığı\'na seçilen Hanifi Güler ile yönetimine \'hayırlı olsun\' ziyaretinde bulunan Vali Ali Mantı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Vali Mantı, \"Ülkemiz Allah\'a şükür özellikle 2002 yılından sonra çok ciddi bir gelişme ve ivme kazandı. Dünyada sayılı sözü geçen ülkelerinden biri haline geldi. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti denildiği zaman Elhamdülillah Rusya ve Amerika arasında arabuluculuğa soyunacak kadar, gerek fiziki, gerek coğrafi, gerek jeopolitik gücü olan bir ülke akla geliyor. Ülkemizin kalkınmasına, dayanışmamıza birliğimize ve beraberliğimize kim zerre katkıda buluyorsa Allah razı olsun. Bu vesileyle AK Parti İl Başkanımıza ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Biz her zaman her yerde yapabileceğimiz ne varsa bunları yapmaya hazırız\" diye konuştu.
Görüşme sonrasında Vali Mantı, AK Parti\'lilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

FOTOĞRAFLI

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