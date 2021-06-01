Bingöl Üniversitesi’nde psikoloji bölümü için açılan kadro ilanında “temel İslam bilimleri" unvanı şartı tepki çekti

Bingöl Üniversitesi’nde, psikoloji bölümü, maneviyat psikolojisi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosunun “kişiye özel” hazırlandığı öne sürüldü. İlanda, “Temel İslam bilimleri alanında doçent unvanı almış olup maneviyat psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartlarının yer alması dikkat çekti. Psikoloji bölümüne “İslam Bilimleri” alanında doçentliğini almış bir akademisyenin yerleştirilecek olması dikkat çekti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, pek çok sosyal medya kullanıcısı, “#PsikolojiyePsikologAtaBingöl” başlığıyla ilana tepki gösterdi.
Öte yandan üniversitenin Psikoloji bölümünün eğitim kadrosunda yer alan iki akademisyenin lisanslarının psikoloji olmadığı, bilgisayar öğretmenliği ve felsefe bölümü olduğu görüldü.