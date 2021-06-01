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Bingöl Üniversitesi’nde psikoloji bölümü için açılan kadro ilanında “temel İslam bilimleri" unvanı şartı tepki çekti

YÖK, kişiye özel akademisyen alımına karşı yönetmelik değişikliği yapmıştı

01 Haziran 2021 07:47

Bingöl Üniversitesi’nde, psikoloji bölümü, maneviyat psikolojisi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosunun “kişiye özel” hazırlandığı öne sürüldü. İlanda, “Temel İslam bilimleri alanında doçent unvanı almış olup maneviyat psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartlarının yer alması dikkat çekti. Psikoloji bölümüne “İslam Bilimleri” alanında doçentliğini almış bir akademisyenin yerleştirilecek olması dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, pek çok sosyal medya kullanıcısı, “#PsikolojiyePsikologAtaBingöl” başlığıyla ilana tepki gösterdi.

Öte yandan üniversitenin Psikoloji bölümünün eğitim kadrosunda yer alan iki akademisyenin lisanslarının psikoloji olmadığı, bilgisayar öğretmenliği ve felsefe bölümü olduğu görüldü.

YÖK atama yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart’ta “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti.

TIKLAYIN - YÖK yönetmeliğinde değişiklik: Öğretim üyesi atamalarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar belirlenemeyecek
YÖKBİNGÖL ÜNİVERSİTESİKADRO İLANIPSİKOLOJİ
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