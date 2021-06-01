Bingöl Üniversitesi’nde psikoloji bölümü için açılan kadro ilanında “temel İslam bilimleri" unvanı şartı tepki çekti

YÖK atama yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart’ta “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti. TIKLAYIN - YÖK yönetmeliğinde değişiklik: Öğretim üyesi atamalarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar belirlenemeyecek