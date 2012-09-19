'Bingöl saldırısının ardında Suriyeli Rojhat var'

İstihbarat birimleri Bingöl'deki saldırıyı gerçekleştiren 2'si kadın 7 kişilik PKK'lı grubun başında Suriyeli 'Rojhat' kod adlı Vurya Muhammedi'nin olduğunu belirledi. Yetkililer, aynı grubun Pazar günü Karlıova'da 8 polisin şehit edildiği saldırıyı da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yetkililer, saldırı sonrası kaçan bu grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğünü belirtti.

Yaralı arkadaşlara ziyaret

Dün gerçekleşen saldırıda, yara almadan kurtulan bir grup asker, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarını bugün ziyaret etti. Ellerinde çiçekle gelen yaklaşık 10 asker, hastaneye girerek, dünkü saldırıda yaralanan arkadaşlarını ziyaret edip moral verdi.