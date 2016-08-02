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Bingöl saldırısında kullanılan bombalı aracı Türk bayrağıyla kamufle etmişler

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaralı polislerden ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi

02 Ağustos 2016 01:56

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 polisin şehit, 4 polisin de yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan aracın Türk bayrağıyla kamufle edildiğini söyledi

Bingöl Valisi Köşger ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren yaralı polisleri ziyaret etti.

posta.com.tr'nin haberine göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Köşger, “Bugün havaalanı nöbetinden dönen çevik kuvvet ekimizin zırhlı servis aracına yol kenarına park edilmiş bir aracın patlatılmasıyla menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırıda kullanılan aracı, kapısı açık, arkasına Türk bayrağı asarak kamufle etmişler” dedi.

Saldırıda yüklü miktarda patlayıcı kullanıldığını belirten Vali Köşger, şunları söyledi: “Patlamanın şiddetine bakıldığında çok yüklü miktarda patlayıcı madde kullandıkları görülüyor. Şu ana kadar 6 polisin şehit oldu, 4 polisimiz de yaralandı. Yaralı polislerimizden durumu ağır olan 2 polisimizi helikopterle Elazığ’a sevk ettik. Burada olan polislerimizden birisi ağır yaralı, diğeri ise hafif yaralı. Patlamanın miktarıyla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Bomba uzmanlarımız ve olay inceleme ekiplerimiz şuanda incelemelerini sürdürüyorlar.”
 

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