Bingöl’de çevik kuvvet aracına bombalı saldırı; 6 polis şehit oldu

Bingöl’de Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne PKK'lılar tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 polis şehit oldu. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, saldırının yolun kenarına park edilmiş ve Türk Bayrağı ile kamufle edilmiş bomba yüklü bir araçla yapıldığını belirtti.

Bingöl'de çevit kuvvet aracının geçişi sırasında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölgeye ambulanslar sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 6 polis şehit oldu, 2'si ağır 4 polis yaralandı. Öte yandan, şehit polislerin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl çevre yolunda saat 17.35 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl çevre yolunda özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Bombalı araç Türk bayrağı ile kamufle edilmiş

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı polis midübüsüne düzenlenen ve 6 polis memurun şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan 4 polis memurundan Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren 2 polisi, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Polislere acil şifalar dileyen Vali Yavuz Selim Köşger, ziyaretten sonra hastane önünde olayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Saldırının yolun kenarına park edilmiş ve Türk Bayrağı ile kamufle edilmiş bomba yüklü bir araçla yapıldığını belirten Vali Köşger, ardından düzenlenen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığını bildirdi.

Vali Köşger, şunları söyledi:

"Milletimizin başı sağolsun, vatan sağolsun. Havaalanı nöbetinden dönen çevik ekibimizin zırhlı servis aracına yönelik bir menfur saldırı terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi. Yolun kenarına park etmiş bir bombalı araç ile menfur saldırı gerçekleştirildi. Kaputu açık şekilde, arkasına Türk Bayrağı asılı bir şekilde kamufle etmiş. Polis aracımız geçerken patlatılmış. Patlamanın şiddeti ile çok yüklü miktarda patlayıcı madde düzeneği olduğu anlaşılıyor. Şu ana kadar 6 polisimiz şehit oldu. 4 tane polisimiz de yaralı. Yaralılarımızdan durumu ağır olan 2 polisimiz, Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne helikopterler ile sevk edildi. Birisi burada yoğun bakımda, birisi de hafif yaralı olmak üzere 4 yaralımız var" dedi.

15 metre fırlattı

Vali Köşger, açıklamasında araca yüklenmiş olan bombanın zırhlı polis aracını 15 metre uzağa savurduğunu ifade ederek, "Patlamanın şiddetiyle polis zırhlı aracı 15 metre öteye savruldu. Şiddetli bir patlama oldu. Zıhlı araçlar normal araçlar gibi değil. Ağırlığı normal araçlara göre daha yüksek araçlardır. Patlamayla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere bomba uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine sevk edildi. Olaydan sonra geniş çaplı operasyonlar başlatıldı ve teröristlerle sıcak temas sağlandı. Operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili daha detaylı bilgileri vereceğiz" diye konuştu.

Şehit polislerin isimleri belli oldu

Bingöl’deki zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar yer aldı:

"01 Ağustos 2016 günü saat 17:30 sıralarında Bingöl Havalimanı çevre yolu mevkiinde Havalimanı güvenlik tedbiri kapsamında nöbetten dönen emniyet personelini taşıyan Bingöl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı midibüsün geçişi esnasında BTÖ mensup kişi ya da kişiler tarafından önceden tuzaklanmış bomba yüklü sivil aracın patlatılması sonucu Hasan Koçer, Bekir Deniz, Abdullah Bıyık, Yunus Emre Doğan, Oğuz Sümbül ve Duran MELEMİR isimli (6) Kahraman Polis Memuru şehit olmuş, Buğra Yıldırım, Ferit Akgün, Hasan Tendik ve Osman Eray Karademir isimli (4) Kahraman Polis Memuru ise yaralanmıştır. Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."