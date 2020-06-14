Bingöl Karlıova'daki 5,7 büyüklüğünde deprem çevre ilçelerden de hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş’un Varto ilçesinde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Muş’un Varto ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremden dolayı vatandaşlar kısa sürede kendilerini dışarı attı. Şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Varto ilçesinde, tespit çalışması başlatıldı.