Bingöl Emniyeti: IŞİD eleman kazanmak için piknik düzenliyor

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nce 2016 yılı Mart ayında hazırlanan ve savcılığa gönderilen IŞİD soruşturması fezlekesinde, çatışmalı bölgelerle irtibatlı olarak kent merkezinde kurulan Islah-Der isimli derneğe gelen kişilerin ’cihad’ vaadiyle kandırılıp Suriye’ye gönderildiği belirtildi. Polis, IŞİD’e eleman kazandırmanın en çok kullanılan yolunun piknik organizasyonları olduğunu belirledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Bingöl’de 2015 yılı Ekim ayında savcılık talimatı üzerine Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Araştırma sonucu Bingöl’den çok sayıda kişinin IŞİD’e katıldığını tespit eden polis, kent merkezinde dini faaliyet yürüten dernekleri mercek altına aldı. Araştırmanın devam ettiği 26 Ekim 2015 günü Diyarbakır’da IŞİD’in hücre evlerine operasyon yapılırken, 2 polisi şehit ettikten sonra ölü olarak ele geçirilen 7 kişinin Bingöl’lü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma Bingöl’e kaydırılırken, yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Islah-Der isimli derneğin yöneticileri ’İsa’ kod adlı Osman Uçak ve ’Hacı Turan’ kod adlı Turah Bucuka’nın, Diyarbakır operasyonunun yapıldığı gün Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ne gittikleri tespit edildi.

Polis: Cihad vaadi ile Suriye’ye gönderiyorlar

Operasyon sonunda Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir fezleke gönderen polis, örgütün kentteki yapılanması, eleman kazanma yöntemleri ve Suriye’ye nakline ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. 30 Mart 2016 tarihli fezlekede, Bingöl’de çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişiler tarafından Islah Derneği (ISLAH-DER) adı altında bir dernek kurulduğu, faaliyetlerin bu dernekte yürütüldüğü ve dini eğitim adı altında insanların derneğe gelmelerinin sağlandığı kaydedildi. Derneğe gelenlerin sözde cihad vaadiyle kandırılıp Suriye’ye gönderildiğini belirten polis, bu kişilerin Suriye’de DEAŞ terör örgütü içinde yer almasının sağlandığını kaydetti.

Piknik organizasyonu

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma talep edildiği kaydedilen fezlekede, 9 Ekim 2015 günü adli soruşturmaya başlandığı, aynı gün teknik ve fiziki takip kararı alındığı ifade edildi. Şüphelilerin diğer illerdeki orgüt mensupları ile irtibatlı olduğu kaydedilen fezlekede, örgüte yeni eleman kazandırmak için şüpheliler tarafından piknik organizasyonları düzenlendiği belirtildi. IŞİD’e eleman kazandırmanın en çok kullanılan yolunun piknik organizasyonları olduğunu belirten polis, dini sohbetler yapılan bir çok yerin de bu amaçla kullanıldığını belirtti.