Bingöl'de hasta yakınlarından 112 Acil Sağlık ekibine taşlı ve sopalı saldırı

Bingöl'de Baglıisa köyüne bağlı Ulukapı mezrasında attan düşen 17 yaşındaki Mikail Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tungal'ın, düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Hasta yakınları, sağlık ekiplerinin geç geldiğini iddia ederek ambulansın camlarını taş ve sopalarla kırdı ve sağlık çalışanlara fiziki müdahalede bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerine gelen jandarmanın araya girmesinin ardından Mikail Tungal'ı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tungal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan hasta yakınları, hastanede de arbede çıkararak camları kırdı. Araya giren güvenlik güçleri hasta yakınlarını uzaklaşırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.