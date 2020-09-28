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Bingöl'de hasta yakınlarından 112 Acil Sağlık ekibine taşlı ve sopalı saldırı

28 Eylül 2020 08:27

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibine, hastaneye ulaştırmak üzere adresine gittikleri hastanın yakınları saldırdı. Ambulansın camlarını kıran hasta yakınları, hastanede de arbede çıkardı.

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