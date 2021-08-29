Bingöl’de 2 farklı noktada orman yangını

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı 2 köydeki ormanlık alanlarda yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köyündeki ormanlık alanlarda çıktı. Ormandaki alevleri fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi.

Köylerdeki orman yangınlarına ekiplerin yanı sıra yöre halkı ve jandarmanın da müdahale ettiği öğrenildi. Orman İşletme İl Müdürlüğünün köylerdeki yangını söndürmek için helikopter talep ettiği öğrenildi. (İHA)