T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Bingazi saldırısının elebaşısı yakalandı'

ABD yönetimi, Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'na 2012'de düzenlenen saldırının muhtemel elebaşlarından Ahmed Ebu Hatallah'ın yakalandığını açıkladı.

18 Haziran 2014 12:33


Libya'nın Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna 11 Eylül 2012'de düzenlenen roketatarlı saldırıda Büyükelçi Chris Stevens ile diplomatlar Sean Smith, Glen Doherty ve Tyrone Woods hayatlarını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin özel operasyonlar timinin, Bingazi'de gerçekleştirilen gizli operasyonda konsolosluğa saldıranların elebaşlarından olduğuna inanılan Ahmed Ebu Hatallah'ın ele geçirildiğini bildirdi. Kirby, Hatallah'ın Libya dışında güvenli bir noktada gözaltında tutulduğunu kaydetti. Operasyonda herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığını belirten Kirby, operasyona katılan ABD personelinin sağlıklı bir şekilde Libya'dan ayrıldığını söyledi.

Obama: 'Bize zarar vermek isteyenlere uyarı'

ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu operasyonla birlikte, insanların Amerikalılara zarar vermesi halinde, ne pahasına olursa olsun adaletin yerini bulması için her şeyi yapacağımız bir kez daha gözler önüne serildi" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "ABD Ordusu'nun bu olağanüstü operasyonu, bize zarar vermek isteyenlerin cezasız kalmayacaklarını ortaya koyan önemli bir uyarıdır" dedi.

Ahmed Ebu Hatallah, hakkında hazırlanan iddianamede "teröre destek ve yasadışı silah bulundurmak" ile suçlanıyor. Hatallah'ın Bingazi saldırısında bizzat yer aldığı belirtiliyor. "Washington Post" gazetesi zanlının yargılama sonunda ömür boyu hapis hatta idam cezası alabileceğini yazdı. Adalet Bakanı Eric Holder, Hatallah'ın işbirlikçilerinin yakalanabilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ABD hükümeti Hatallah'ı bu yılın ocak ayında "en çok aranan teröristler listesi"ne dahil etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Hatallah, "Ensar El Şeria terör örgütünün önde gelen isimlerinden" ifadesiyle yer alıyor. Komşu ülke Tunus'ta da faal olan Ensar El Şeria, Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından güç kazanmıştı.

ABD'de siyasi tartışmalara malzeme oldu

Bingazi saldırısı, ABD'de siyasi tartışmalara konu olmuştu. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti, saldırı öncesi yapılan uyarıların Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını ileri sürmüştü. Temsilciler Meclisi'nde olayı araştıracak bir komisyon kurulmuştu.

Başkanlık seçimi kampanyasında bulunan Obama yönetiminin olayı ilk aşamada bir terör saldırısı olarak nitelemekten kaçınmış olması da Cumhuriyetçilerin tepkisine neden olmuştu. Obama yönetimi Bingazi'deki olayı önce "bir protesto gösterisi sonrası kendiliğinden gelişen bir hareket" olarak değerlendirmiş, ayrıntıların kamuoyuna yansıması üzerine İslamcı teröristlerin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDBingazi ABD KonsolosluğuAhmed Ebu HatallahBingaziEylülBüyükelçi Chris StevensSean Smith Glen DohertyTyrone WoodsSavunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby ABDHatallah LibyaKirbyLibyaBaşkanı Barack Obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24