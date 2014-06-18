'Bingazi saldırısının elebaşısı yakalandı'



Libya'nın Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna 11 Eylül 2012'de düzenlenen roketatarlı saldırıda Büyükelçi Chris Stevens ile diplomatlar Sean Smith, Glen Doherty ve Tyrone Woods hayatlarını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin özel operasyonlar timinin, Bingazi'de gerçekleştirilen gizli operasyonda konsolosluğa saldıranların elebaşlarından olduğuna inanılan Ahmed Ebu Hatallah'ın ele geçirildiğini bildirdi. Kirby, Hatallah'ın Libya dışında güvenli bir noktada gözaltında tutulduğunu kaydetti. Operasyonda herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığını belirten Kirby, operasyona katılan ABD personelinin sağlıklı bir şekilde Libya'dan ayrıldığını söyledi.

Obama: 'Bize zarar vermek isteyenlere uyarı'

ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu operasyonla birlikte, insanların Amerikalılara zarar vermesi halinde, ne pahasına olursa olsun adaletin yerini bulması için her şeyi yapacağımız bir kez daha gözler önüne serildi" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "ABD Ordusu'nun bu olağanüstü operasyonu, bize zarar vermek isteyenlerin cezasız kalmayacaklarını ortaya koyan önemli bir uyarıdır" dedi.

Ahmed Ebu Hatallah, hakkında hazırlanan iddianamede "teröre destek ve yasadışı silah bulundurmak" ile suçlanıyor. Hatallah'ın Bingazi saldırısında bizzat yer aldığı belirtiliyor. "Washington Post" gazetesi zanlının yargılama sonunda ömür boyu hapis hatta idam cezası alabileceğini yazdı. Adalet Bakanı Eric Holder, Hatallah'ın işbirlikçilerinin yakalanabilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ABD hükümeti Hatallah'ı bu yılın ocak ayında "en çok aranan teröristler listesi"ne dahil etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Hatallah, "Ensar El Şeria terör örgütünün önde gelen isimlerinden" ifadesiyle yer alıyor. Komşu ülke Tunus'ta da faal olan Ensar El Şeria, Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından güç kazanmıştı.

ABD'de siyasi tartışmalara malzeme oldu

Bingazi saldırısı, ABD'de siyasi tartışmalara konu olmuştu. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti, saldırı öncesi yapılan uyarıların Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını ileri sürmüştü. Temsilciler Meclisi'nde olayı araştıracak bir komisyon kurulmuştu.

Başkanlık seçimi kampanyasında bulunan Obama yönetiminin olayı ilk aşamada bir terör saldırısı olarak nitelemekten kaçınmış olması da Cumhuriyetçilerin tepkisine neden olmuştu. Obama yönetimi Bingazi'deki olayı önce "bir protesto gösterisi sonrası kendiliğinden gelişen bir hareket" olarak değerlendirmiş, ayrıntıların kamuoyuna yansıması üzerine İslamcı teröristlerin sorumlu olduğunu açıklamıştı.