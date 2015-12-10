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Yaşam

Binemediği uçağa bomba ihbarı yaptı, şimdi cezaevinde

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ihbarı yapan kişinin tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini duyurdu

10 Aralık 2015 23:03

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, binemediği uçağa bomba ihbarı yapan bir kişinin tutuklanarak cezaevine konduğunu duyurdu. İhbarın 8 Kasım'da gerçekleştirildiğini belirten SHGM, ihbarın hangi havayollarında ya da güzergahta yapıldığına dair ise bilgi vermedi.

Twitter üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan SHM, şunları söyledi:

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