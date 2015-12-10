Binemediği uçağa bomba ihbarı yaptı, şimdi cezaevinde

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, binemediği uçağa bomba ihbarı yapan bir kişinin tutuklanarak cezaevine konduğunu duyurdu. İhbarın 8 Kasım'da gerçekleştirildiğini belirten SHGM, ihbarın hangi havayollarında ya da güzergahta yapıldığına dair ise bilgi vermedi.

Twitter üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan SHM, şunları söyledi: